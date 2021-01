Sex and the City ritorna ufficialmente, ma c’è una grande assente… (Di lunedì 11 gennaio 2021) É ufficiale: Sex and the City ritorna con un revival su HBO Max! La serie tv, che andrà in onda sulla piattaforma on demand statunitense di proprietà della WarnerMedia Entertainmen, si chiamerà And Just Like That… avrà dieci episodi di mezz?ora ciascuno e seguirà le avventure di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) con relativi amanti e amici, una volta tagliato il traguardo dei 50 anni. Ci sarà però una grandissima assente dal cast: Kim Cattrall, che nella serie originale interpretava la procace Samantha Jones, non parteciperà al revival. Intanto, le tre attrici superstiti hanno condiviso la notizia pubblicando un teaser su Instagram: View this post on Instagram A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) Il revival della serie che debuttò ... Leggi su trendit (Di lunedì 11 gennaio 2021) É ufficiale: Sex and thecon un revival su HBO Max! La serie tv, che andrà in onda sulla piattaforma on demand statunitense di proprietà della WarnerMedia Entertainmen, si chiamerà And Just Like That… avrà dieci episodi di mezz?ora ciascuno e seguirà le avventure di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) con relativi amanti e amici, una volta tagliato il traguardo dei 50 anni. Ci sarà però una grandissima assente dal cast: Kim Cattrall, che nella serie originale interpretava la procace Samantha Jones, non parteciperà al revival. Intanto, le tre attrici superstiti hanno condiviso la notizia pubblicando un teaser su Instagram: View this post on Instagram A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) Il revival della serie che debuttò ...

blaccckout : Sono distrutta dall'assenza di Samantha Jones nel revival. Non sarà Sex and The City senza di lei. Lasciatemi stare. - ritwittalo : È ufficiale, il revival di Sex and the City si farà - tommaso_palamin : un nuovo Sex and the City senza Samantha? no grazie. - statodelsud : Sex and the City, la serie tv torna: confermato il revival (senza Kim Cattrall) - Pino__Merola : Sex and the City, la serie tv torna: confermato il revival (senza Kim Cattrall) -