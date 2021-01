Sex and The City ritorna in ‘versione over’. Ma senza Samantha! (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sex And The City Le irriverenti ragazze di Sex And The City stanno per tornare. Dopo varie settimane in cui si sono rincorse sempre più insistentemente le voci di un ritorno dell’iconica serie televisiva, trasmessa con successo dal 1998 al 2004, è ormai ufficiale la volontà della piattaforma streaming HBO Max di tornare sul set per realizzare, dalla prossima primavera, il revival che, sulla carta, sarà attesissimo da milioni di fan in tutto il mondo. Tuttavia, il cast storico della produzione non sarà al completo, visto che Kim Cattrall, interprete di Samantha Jones, ha scelto di non aderire al progetto. Il nuovo capitolo di Sex And The City, che avrà il sottotitolo And Just Like That…, sarà composto da 10 episodi della durata di mezz’ora ciascuno. Nella nuova narrazione, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sex And TheLe irriverenti ragazze di Sex And Thestanno per tornare. Dopo varie settimane in cui si sono rincorse sempre più insistentemente le voci di un ritorno dell’iconica serie televisiva, trasmessa con successo dal 1998 al 2004, è ormai ufficiale la volontà della piattaforma streaming HBO Max di tornare sul set per realizzare, dalla prossima primavera, il revival che, sulla carta, sarà attesissimo da milioni di fan in tutto il mondo. Tuttavia, il cast storico della produzione non sarà al completo, visto che Kim Cattrall, interprete di Samantha Jones, ha scelto di non aderire al progetto. Il nuovo capitolo di Sex And The, che avrà il sottotitolo And Just Like That…, sarà composto da 10 episodi della durata di mezz’ora ciascuno. Nella nuova narrazione, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ...

