Sex and the City ritorna dopo 17 anni, ma senza Samantha: Carrie Bradshaw di nuovo in tv [TRAILER] (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grandi notizie all'orizzonte per gli affezionati di Sex and the City. La serie cult tornerà infatti sul piccolo schermo con una nuova stagione, a distanza di 17 anni dall'ultima puntata. Ritroveremo dunque Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei panni, rispettivamente, di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York. Grande assente al revival Kim Cattral, la sfrontata Samantha Jones, uno dei capisaldi dell'intera serie. Trasmessa originariamente dalla HBO tra il 1998 e il 2004, può considerarsi un'apripista per altri prodotti analoghi, che ne hanno rielaborato la formula di partenza (Desperate Housewives è tra i maggiori esempi, in tal senso). Basata sull'omonimo romanzo di Candace Bushnell, Sex and the City ha come sfondo New York vista attraverso ...

