Sex and the City, ora è ufficiale: il revival si farà. Ma senza Kim Cattrall, alias Samantha Jones (Di lunedì 11 gennaio 2021) 20 anni di Sex and the City guarda le foto Da almeno un paio d’anni si vociferava di un revival di Sex and the City, la serie televisiva andata in onda dal 1998 al 2004 che racconta le vite di quattro donne, molto diverse tra loro per indole, obiettivi e carriera, nella città di New York. Leggi anche › Sex and the City, la creatrice Candace Bushnell “ruba” il fidanzato a Carrie Bradshaw Sex and the City, il revival è ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) 20 anni di Sex and theguarda le foto Da almeno un paio d’anni si vociferava di undi Sex and the, la serie televisiva andata in onda dal 1998 al 2004 che racconta le vite di quattro donne, molto diverse tra loro per indole, obiettivi e carriera, nella città di New York. Leggi anche › Sex and the, la creatrice Candace Bushnell “ruba” il fidanzato a Carrie Bradshaw Sex and the, ilè ...

Simoranda1 : Io con sex and the city ci sono cresciuta, è stata una serie importante, per la prima volta vedevamo donne che parl… - FilmNewsItaly : 'Sex and the City': confermato il revival - gioxilomb : RT @formulagiaestro: con il ritorno di sex and the city ritorna il mio modello divita ovvero miranda god bless her #SATCNextChapter https:/… - SuperGaietta : Sex and the city sta tornando davvero... grazie @SJP per aver letto questo mio tweet di esattamente un anno fa - lubovmenia : Ma che vuol di SEX AND THE CITY senza Samantha ??? Può esistere una cosa simile? #SexAndTheCity #AndJustLikeThat -