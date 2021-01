Sex and the City nuova stagione, perché Kim Cattrall non ci sarà? Svelato il motivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) La notizia della nuova stagione di Sex and the City, nelle ultime ore, ha fatto il giro del web. A distanza di 17 anni dalla puntata conclusiva, infatti, i fan non se lo sarebbero mai aspettato. Eppure, dopo sei stagioni, due film e uno spin off incentrato sull’adolescenza di Carrie Bradshaw, The Carrie Diaries (dalle sorti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 gennaio 2021) La notizia delladi Sex and the, nelle ultime ore, ha fatto il giro del web. A distanza di 17 anni dalla puntata conclusiva, infatti, i fan non se lo sarebbero mai aspettato. Eppure, dopo sei stagioni, due film e uno spin off incentrato sull’adolescenza di Carrie Bradshaw, The Carrie Diaries (dalle sorti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

animarock80 : Sex and The City torna senza Samantha. Il retroscena sull'addio - Julymartin_ : Sex and the city sin Samantha no va a ser lo mismo - RaffaellaPivato : Il revival di Sex and the City su Hbo Max: è ufficiale - maestraenfuga : Sin Samantha? Ponete una verduleria Sarah Jessica - gabria26 : Sex and the city senza Samantha Jones non avrà senso -