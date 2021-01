Sex and the City: il revival sarà realtà, ma un membro del quartetto ha dato forfait (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giubilo sia per i fan storici di una delle serie più iconiche degli anni ’90: Sex And The City tornerà. Tre protagoniste su quattro vestiranno di nuovo i panni dei loro storici personaggi, fattasi eccezione per una di loro: Kim Catrall, ai più Samantha Jones. Il revival, dal titolo “And Just Like That”, ci riporterà a fianco delle amiche più folli di sempre, in procinto di vivere i loro rocamboleschi cinquant’anni. And Just Like That: di cosa tratterà il revival di Sex and the City La settimana stagione annunciata, sedici anni dopo dalla fine dall’uscita dell’ultima serie, si presenta come un capitolo che prende vita sulle dinamiche di vita delle ormai cinquantenni: Carrie, Miranda e Charlotte. Pare che l’attesissimo revival consterà di ben 10 episodi della durata di circa mezz’ora e che le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giubilo sia per i fan storici di una delle serie più iconiche degli anni ’90: Sex And Thetornerà. Tre protagoniste su quattro vestiranno di nuovo i panni dei loro storici personaggi, fattasi eccezione per una di loro: Kim Catrall, ai più Samantha Jones. Il, dal titolo “And Just Like That”, ci riporterà a fianco delle amiche più folli di sempre, in procinto di vivere i loro rocamboleschi cinquant’anni. And Just Like That: di cosa tratterà ildi Sex and theLa settimana stagione annunciata, sedici anni dopo dalla fine dall’uscita dell’ultima serie, si presenta come un capitolo che prende vita sulle dinamiche di vita delle ormai cinquantenni: Carrie, Miranda e Charlotte. Pare che l’attesissimoconsterà di ben 10 episodi della durata di circa mezz’ora e che le ...

