Sex and the City: ecco quanto guadagneranno le protagoniste del revival (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il revival di Sex and the City porterà un notevole quantitativo di denaro nei conti correnti delle protagoniste: ecco quanto guadagneranno Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis a episodio. La notizia più clamorosa degli ultimi giorni riguarda l'ufficializzazione del revival di Sex and the City ad opera di HBO Max. Secondo quanto riportato da Variety, inoltre, il compenso di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sarà decisamente importante. Le tre star, infatti, guadagneranno più di 1 milione di dollari a singolo episodio. Facendo una semplice moltiplicazione, le casse delle tre attrici si arricchiranno di circa 10 milioni di dollari, dal momento che il revival sarà composto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildi Sex and theporterà un notevole quantitativo di denaro nei conti correnti delleSarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis a episodio. La notizia più clamorosa degli ultimi giorni riguarda l'ufficializzazione deldi Sex and thead opera di HBO Max. Secondoriportato da Variety, inoltre, il compenso di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sarà decisamente importante. Le tre star, infatti,più di 1 milione di dollari a singolo episodio. Facendo una semplice moltiplicazione, le casse delle tre attrici si arricchiranno di circa 10 milioni di dollari, dal momento che ilsarà composto ...

