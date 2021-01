Sex and the City, confermato il ritorno della serie. Ma Samantha non ci sarà (Di lunedì 11 gennaio 2021) La serie Sex and the City tornerà in tv, ma Samantha non ci sarà. A confermarlo l’HBO, rete in cui lo show è andato in onda negli anni Novanta, diventando un vero e proprio cult. Il nuovo capitolo di Sex and The City si intitolerà And Just Like That. Il pubblico ritroverà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, che torneranno a vestire i panni di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Assente invece Kim Cattrall, alias Samantha Jones, che non tornerà a vestire i panni del suo personaggio. I produttori esecutivi saranno proprio la Parker, Nixon e Davis, affiancate da Michael Patrick King. Un revival attesissimo che è stato annunciato a sorpresa proprio quando i fan avevano perso le speranze di scoprire le avventure delle quattro amiche. La serie ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 gennaio 2021) LaSex and thetornerà in tv, manon ci. A confermarlo l’HBO, rete in cui lo show è andato in onda negli anni Novanta, diventando un vero e proprio cult. Il nuovo capitolo di Sex and Thesi intitolerà And Just Like That. Il pubblico ritroverà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, che torneranno a vestire i panni di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Assente invece Kim Cattrall, aliasJones, che non tornerà a vestire i panni del suo personaggio. I produttori esecutivi saranno proprio la Parker, Nixon e Davis, affiancate da Michael Patrick King. Un revival attesissimo che è stato annunciato a sorpresa proprio quando i fan avevano perso le speranze di scoprire le avventure delle quattro amiche. La...

solospettacolo : Tv: Torna sul piccolo schermo 'Sex and the City'. Ma senza Kim Cattrall - andoniopre : Che poi diciamolo: Sex and the city è morto e sepolto con la serie, direi già prima della sesta stagione. I film so… - ilpost : Siete del partito 'sììììì, ancoraaa' o del partito 'NO, BASTA'? #sexandthecity - Agenzia_Ansa : Torna 'Sex and the City'. Ma senza #KimCattrall. Il nuovo capitolo si intitolerà 'And Just Like That…' e andrà in o… - moorea___ : Sex and the city è da sempre una delle mie serie preferite in assoluto. Il fatto che ci sarà un revival senza Saman… -