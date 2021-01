“Sex and the City”: confermato il revival ma senza Samantha (Di lunedì 11 gennaio 2021) La notizia era nell’aria da settimane Il 2021 delle serie tv inizia con il revival di “Sex And The City”, la notizia era nell’aria ma la conferma è arrivata nelle ultime ore con la notizia condivisa da “Variety”. Il nuovo capitolo si chiamerà “And Just Like That…” e vanterà la presenze anche delle storiche attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, unica assente illustre – ma anche questo si sapeva – Kim Cattrall che vestiva i panni di Samantha Jones ma che ha definitivamente chiuso questo capitolo della sua vita. La serie, la cui produzione inizierà in primavera a New York, sarà composta da 10 episodi in onda su HBO Max e ripercorrerà l’amicizia tra Carrie, Charlotte e Miranda che hanno ormai superato i 50 anni. Leggi anche: “Sex and The City” trattativa per una nuova stagione della serie Un breve ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) La notizia era nell’aria da settimane Il 2021 delle serie tv inizia con ildi “Sex And The”, la notizia era nell’aria ma la conferma è arrivata nelle ultime ore con la notizia condivisa da “Variety”. Il nuovo capitolo si chiamerà “And Just Like That…” e vanterà la presenze anche delle storiche attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, unica assente illustre – ma anche questo si sapeva – Kim Cattrall che vestiva i panni diJones ma che ha definitivamente chiuso questo capitolo della sua vita. La serie, la cui produzione inizierà in primavera a New York, sarà composta da 10 episodi in onda su HBO Max e ripercorrerà l’amicizia tra Carrie, Charlotte e Miranda che hanno ormai superato i 50 anni. Leggi anche: “Sex and The” trattativa per una nuova stagione della serie Un breve ...

