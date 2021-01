Sex and the City: Chris Noth (Mr.Big) chiama Carrie Bradshaw una pu**ana (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ormai è sulla bocca di tutti: Sex and the City torna in Tv. La famosa serie tv di successo di HBO continuerà. Infatti 23 anni dopo il primo episodio ci sarà un nuovo capitolo che si intitolerà And Just Like That. Andrà in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Dopo le affermazioni di Kim Cattrall su Carrie tempo fa c’è stato anche Chris Noth. Riprendiamo l’articolo del Time del 2014 dove si scopre cosa pensa Big di Carrie. >> Sex and the City 3: Sarah J.P. aveva firmato ma Kim Cattrall non ci sta Sex and the City Big e Carrie: ecco cosa pensa Chris Noth Sono passati 16 anni dalla puntata finale di Sex and the City e la gente continua a far vergognare ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ormai è sulla bocca di tutti: Sex and thetorna in Tv. La famosa serie tv di successo di HBO continuerà. Infatti 23 anni dopo il primo episodio ci sarà un nuovo capitolo che si intitolerà And Just Like That. Andrà in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Dopo le affermazioni di Kim Cattrall sutempo fa c’è stato anche. Riprendiamo l’articolo del Time del 2014 dove si scopre cosa pensa Big di. >> Sex and the3: Sarah J.P. aveva firmato ma Kim Cattrall non ci sta Sex and theBig e: ecco cosa pensaSono passati 16 anni dalla puntata finale di Sex and thee la gente continua a far vergognare ...

