Sex and the City, arriva il reboot senza Samantha (Di lunedì 11 gennaio 2021) Buone notizie per i fan di Sex and the City. La storia serie che ha raccontato gli amori e l’amicizia di 4 donne a New York negli anni ’90 è pronta a tornare sul piccolo schermo. Ma, a scanso di equivoci, lo diciamo subito: Kim Cattrall, l’attrice che ha interpretato la vulcanica Samantha Jones, non ci sarà. Kim Cattrall vittima di bullismo per il rifiuto al terzo film di Sex and the City Sex and the City, i dettagli sul reboot Il nuovo capitolo di ‘Sex and the City’ si intitolerà ‘And Just Like That…’ e andrà in onda su Hbo Max con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Kim Cattrall, come detto, non parteciperà al revival che segue le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 11 gennaio 2021) Buone notizie per i fan di Sex and the. La storia serie che ha raccontato gli amori e l’amicizia di 4 donne a New York negli anni ’90 è pronta a tornare sul piccolo schermo. Ma, a scanso di equivoci, lo diciamo subito: Kim Cattrall, l’attrice che ha interpretato la vulcanicaJones, non ci sarà. Kim Cattrall vittima di bullismo per il rifiuto al terzo film di Sex and theSex and the, i dettagli sulIl nuovo capitolo di ‘Sex and the’ si intitolerà ‘And Just Like That…’ e andrà in onda su Hbo Max con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Kim Cattrall, come detto, non parteciperà al revival che segue le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) e ...

matty_aloud : RT @ilfusebs: SJP motivando il ritorno di Sex and the city - LongTakeIt : La conferma è arrivata anche attraverso un breve trailer pubblicato sul profilo Instagram di Sarah Jessica Parker… - ilfusebs : SJP motivando il ritorno di Sex and the city - midnightlibr4ry : Ma vi pare che io guardo sex and the city senza samantha ma non se ne parla proprio già i film sono imbarazzanti co… - vftdaniels : Sex and the city senza Samantha è come ricevere un pompino e non venire: carino ma incompleto #Sexandthecity #Samantha #KimCattrall -