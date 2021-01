Servizi Italia prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 gennaio 2021, complessivamente 15.100 azioni ordinarie pari allo 0,047% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2803 euro per un controvalore pari a 34.431,93 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.565.560 azioni proprie pari al 4,92% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, Servizi Italia registra una flessione dell’1,31% e si attesta a 2,26 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 gennaio 2021, complessivamente 15.100ordinarie pari allo 0,047% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2803 euro per un controvalore pari a 34.431,93 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.565.560pari al 4,92% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano,registra una flessione dell’1,31% e si attesta a 2,26 ...

franzrusso : Come funziona un #datacenter nel 2021, quali sono quelli presenti in Italia e che servizi distribuiscono? Conoscere… - Adnkronos : #ItaliaViva, fonti: 'Urgente che #Conte lasci delega ai servizi' - AZambo69 : RT @LaVeritaWeb: La leader di Fdi: «L'Italia non si blocca votando, ma non votando. Da un mese siamo ostaggio di liti nel governo sui servi… - Andyphone : RT @LaVeritaWeb: La leader di Fdi: «L'Italia non si blocca votando, ma non votando. Da un mese siamo ostaggio di liti nel governo sui servi… - MarcoScurria : Nasce l’Associazione Imprese d’Italia. #Rete, opportunità e servizi per aziende e studi professionali. Per risollev… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia prosegue l'acquisto di azioni proprie Teleborsa WWF Italia, La Regione Campania chiede la revoca della sospensiva: il TAR rigetta il ricorso

Campania– La Regione Campania reagisce al Ricorso del Wwf Italia e chiede notte tempo la revoca della Sospensiva. Il ...

Assiterminal, inserire i lavoratori dei porti tra le categorie prioritarie per le vaccinazioni

11 gennaio 2021: Assiterminal, inserire i lavoratori dei porti tra le categorie prioritarie per le vaccinazioni Svolgono un'attività - ha sottolineato l'associazione che rientra ...

Campania– La Regione Campania reagisce al Ricorso del Wwf Italia e chiede notte tempo la revoca della Sospensiva. Il ...11 gennaio 2021: Assiterminal, inserire i lavoratori dei porti tra le categorie prioritarie per le vaccinazioni Svolgono un'attività - ha sottolineato l'associazione che rientra ...