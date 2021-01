Serie A: risultati e classifica 14esima giornata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella quattordicesima giornata di Serie A si accende la lotta per il terzo posto tra Sassari e Virtus Bologna. La formazione di Pozzecco batte 98-92 Cantù grazie alla decisiva doppia di Billan. Successo casalingo anche per Venezia, che batte Reggio Emilia 95-75 e sale al quinto posto. Vittoria anche per Pesaro che stende 98-88 Brescia. Cade in casa, invece, la Fortitudo Bologna contro Trieste 82-69. Serie A: risultati della 14esima giornata Aquila Basket Trento- Virtus Pallacanestro Bologna 85-92 Pallacanestro Bologna- Pallacanestro Trieste 69-82 Pallacanestro Pesaro-Basket Brescia Leonessa 98-88 Dinamo Banco Sardegna Sassari-Pallacanestro Cantù 98-92 Reyer Venezia-Pallacanestro Reggiana 95-75 Guerino Vanoli Basket-Ax Armani Exchanche Olimpia Milano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella quattordicesimadiA si accende la lotta per il terzo posto tra Sassari e Virtus Bologna. La formazione di Pozzecco batte 98-92 Cantù grazie alla decisiva doppia di Billan. Successo casalingo anche per Venezia, che batte Reggio Emilia 95-75 e sale al quinto posto. Vittoria anche per Pesaro che stende 98-88 Brescia. Cade in casa, invece, la Fortitudo Bologna contro Trieste 82-69.A:dellaAquila Basket Trento- Virtus Pallacanestro Bologna 85-92 Pallacanestro Bologna- Pallacanestro Trieste 69-82 Pallacanestro Pesaro-Basket Brescia Leonessa 98-88 Dinamo Banco Sardegna Sassari-Pallacanestro Cantù 98-92 Reyer Venezia-Pallacanestro Reggiana 95-75 Guerino Vanoli Basket-Ax Armani Exchanche Olimpia Milano ...

