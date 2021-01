Scuole, appello alle Regioni della Azzolina per la riapertura: “A breve decideremo sulla maturità” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Il ministro sta lavorando sull’esame di maturità. E come abbiamo fatto l’anno scorso, abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti: lo scorso anno ci hanno presentato proposte molto ragionevoli, di buon senso. Credo sicuramente che una decisione la prenderemo a breve, perché i ragazzi a causa dell’incertezza assoluta per le date che slittano come se fossero la tela di Penelope, hanno bisogno quanto meno sulla maturità di avere certezze che il ministero deve dare“. Con queste parole è intervenuta ai microfoni del programma radiofonico “Tutti in classe” su Radio 1 il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Sul contagio da Covid-19 all’interno degli istituti scolastici il ministro è molto chiaro “sappiamo tutti che il rischio ‘zero’ non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Il ministro sta lavorando sull’esame di. E come abbiamo fatto l’anno scorso, abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti: lo scorso anno ci hanno presentato proposte molto ragionevoli, di buon senso. Credo sicuramente che una decisione la prenderemo a, perché i ragazzi a causa dell’incertezza assoluta per le date che slittano come se fossero la tela di Penelope, hanno bisogno quanto menodi avere certezze che il ministero deve dare“. Con queste parole è intervenuta ai microfoni del programma radiofonico “Tutti in classe” su Radio 1 il Ministro dell’Istruzione Lucia. Sul contagio da Covid-19 all’interno degli istituti scolastici il ministro è molto chiaro “sappiamo tutti che il rischio ‘zero’ non ...

