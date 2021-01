Scuola: Zingaretti, 'vaccino? Vediamo... ma rischierebbero anziani' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Qualcuno ha detto: anticipiamo il vaccino subito al mondo della Scuola. Anzi, a questo punto anche dell'Università e Ricerca. Se si abbandona il criterio dell'età perché no? Non sono contrario a priori, ma bisogna sapere cosa significa. Si dovrebbero modificare le linee guida, ma questo vorrebbe dire a malati e immunodepressi, anziani che rischiano la vita di mettersi in fila ad aspettare. Qualcuno di loro sarà molto a rischio. Occorrono milioni di dosi, forse solo per le scuole superiori ai tre milioni. Quindi mesi di attesa. Ecco, affrontare il ritorno a Scuola significa questo". Lo scrive in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Qualcuno ha detto: anticipiamo ilsubito al mondo della. Anzi, a questo punto anche dell'Università e Ricerca. Se si abbandona il criterio dell'età perché no? Non sono contrario a priori, ma bisogna sapere cosa significa. Si dovrebbero modificare le linee guida, ma questo vorrebbe dire a malati e immunodepressi,che rischiano la vita di mettersi in fila ad aspettare. Qualcuno di loro sarà molto a rischio. Occorrono milioni di dosi, forse solo per le scuole superiori ai tre milioni. Quindi mesi di attesa. Ecco, affrontare il ritorno asignifica questo". Lo scrive in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola

LegaSalvini : #SASSO (LEGA): 'MENTRE AZZOLINA E ZINGARETTI LITIGANO, LA SCUOLA SOFFRE. ANDATE VIA, INCAPACI'.… - NicolaPorro : ?? Deliri sul mio ruolo da influencer dei fascisti, le “storiche” dichiarazioni di #Zingaretti, vietato votare se pe… - TV7Benevento : Scuola: Zingaretti, 'vaccino? Vediamo... ma rischierebbero anziani'... - MaurizioTorchi2 : RT @ClaudioDeglinn2: Zingaretti non è stato indagato per lo scandalo mascherine.. 13 milioni di €! Non indagano Conte e Speranza per strage… - TV7Benevento : **Scuola: Zingaretti, 'da membri governo no soluzioni, per Regioni diritto intervenire'**... -