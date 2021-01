Scuola, riaprono infanzia, primarie e medie. Anief chiede screening per studenti e personale (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Primo giorno di riapertura delle scuole a macchia di leopardo e con numerosi rinvii per le scuole superiori e, in molti casi, anche per le scuole di grado inferiore. Un elemento di incertezza causato dalla scarsa attenzione per il distanziamento sociale durante le festività – sottolinea il sindacato Anief – ed anche dalla mancata predisposizione da parte del governo di uno screening obbligatorio che coinvolga sia gli studenti che i docenti. “Come mai in questo Paese si sta riaprendo la Scuola a giornate alterne e, nonostante ci siano dei rinvii per le scuole superiori, ancoranon è stato disposto dal governo uno screening obbligatorio per tutta la popolazione studentesca e per tutto il personale comechiedeva Anief a metà dicembre?”, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Primo giorno di riapertura delle scuole a macchia di leopardo e con numerosi rinvii per le scuole superiori e, in molti casi, anche per le scuole di grado inferiore. Un elemento di incertezza causato dalla scarsa attenzione per il distanziamento sociale durante le festività – sottolinea il sindacato– ed anche dalla mancata predisposizione da parte del governo di unoobbligatorio che coinvolga sia gliche i docenti. “Come mai in questo Paese si sta riaprendo laa giornate alterne e, nonostante ci siano dei rinvii per le scuole superiori, ancoranon è stato disposto dal governo unoobbligatorio per tutta la popolazione studentesca e per tutto ilcomevaa metà dicembre?”, ...

