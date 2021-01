Scuola, oggi in Abruzzo ritorno, in presenza per il 50%, degli studenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Aquila - oggi in Abruzzo, il ritorno a Scuola, in presenza al 50%, degli studenti delle scuole superiori. L'assessore Quaresimale, risponde ai sindacati che avevano chiesto un rinvio, come fatto da 14 Regioni italiane. "Eravamo pronti per 75% in presenza, da prima di Natale dopo esserci preparati con tavoli con i Prefetti, il Dipartimento regionale, scolastico e dei trasporti, i vari dirigenti e dell'ufficio scolastico regionale, in testa la dottoressa Tozza, che ringrazio tutti per il grande impegno, abbiamo previsto oltre 300 corse in più, ingressi scaglionati, riteniamo quindi di essere pronti - chiarisce Quaresimale -, certo, è un banco di prova importante, valuteremo da lunedì gli effetti, io stesso sarò sul campo a controllare e verificheremo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Aquila -in, il, inal 50%,delle scuole superiori. L'assessore Quaresimale, risponde ai sindacati che avevano chiesto un rinvio, come fatto da 14 Regioni italiane. "Eravamo pronti per 75% in, da prima di Natale dopo esserci preparati con tavoli con i Prefetti, il Dipartimento regionale, scolastico e dei trasporti, i vari dirigenti e dell'ufficio scolastico regionale, in testa la dottoressa Tozza, che ringrazio tutti per il grande impegno, abbiamo previsto oltre 300 corse in più, ingressi scaglionati, riteniamo quindi di essere pronti - chiarisce Quaresimale -, certo, è un banco di prova importante, valuteremo da lunedì gli effetti, io stesso sarò sul campo a controllare e verificheremo ...

