Scuola: la Ministra Azzolina ammette: la didattica a distanza non funziona (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scuola, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina si è resa conto che la didattica a distanza non funziona più. Sta dando quindi ragione agli studenti, che protestano per la situazione di disagio che stanno vivendo. “Sono preoccupata per loro”, ammette il ministro. Il Ministro dell?istruzione Azzolina è preoccupata per la Scuola italiana (fonte facebook)Il governo ha provato a fare il suo meglio in una situazione così delicata. Molti studenti vorrebbero tornare a Scuola, molti altri preferiscono restare a casa per paura del covid. Scuola, Azzolina capisce il disagio degli studenti La Scuola è un diritto costituzionale, ed è giusto che gli studenti ne possano ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021), il ministro dell’Istruzione Luciasi è resa conto che lanonpiù. Sta dando quindi ragione agli studenti, che protestano per la situazione di disagio che stanno vivendo. “Sono preoccupata per loro”,il ministro. Il Ministro dell?istruzioneè preoccupata per laitaliana (fonte facebook)Il governo ha provato a fare il suo meglio in una situazione così delicata. Molti studenti vorrebbero tornare a, molti altri preferiscono restare a casa per paura del covid.capisce il disagio degli studenti Laè un diritto costituzionale, ed è giusto che gli studenti ne possano ...

fattoquotidiano : Gli studenti di Calabria Puglia e Molise non torneranno in aula il 7. La ministra Azzolina: “Se si chiude la scuol… - Siciliano741 : La mia pazienza con questa ministra è finita. Per fortuna,l'apertura delle scuole non dipende da lei,che in fatto d… - pirata_21 : #Scuola, La ministra #Azzolina si dice preoccupata per il «blackout della socialità» a cui sono costretti gli stude… - francescoAstor2 : @Corriere Mi auguro che non l'amministri come la scuola quando era ministra dell'istruzione ... - DrGrecoA1 : Mi scusi ministra @AzzolinaLucia ha mai funzionato? la Repubblica: Scuola, Azzolina: 'La Dad non funziona più, son… -