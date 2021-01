Scuola, Giani: "Spero che la Toscana sia da stimolo anche per le altre regioni" (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Con il 50% della didattica in presenza, così come prescrive l'atto di indirizzo del ministro della Salute, abbiamo consentito alle scuole superiori di riprendere da stamani in Toscana, e Spero che ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Con il 50% della didattica in presenza, così come prescrive l'atto di indirizzo del ministro della Salute, abbiamo consentito alle scuole superiori di riprendere da stamani in, eche ...

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scuola, Giani 'Spero Toscana stimolo per altre regioni' - - FirenzePost : Toscana, rientro a scuola: tutto ok anche per i trasporti. Esultanza di Giani e Nardella - Italpress : Scuola, Giani “Spero Toscana stimolo per altre regioni” - Notiziedi_it : Scuola, Giani “Spero Toscana stimolo per altre regioni” - CorriereCitta : Scuola, Giani “Spero Toscana stimolo per altre regioni” -