Scuola, Fdi suona la sveglia alla Azzolina: «Ora s'accorge che la dad non funziona? Inaccettabile» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scuola, FdI suona la sveglia alla Azzolina: «Ora s'accorge che la dad non funziona». Finalmente lo ha ammesso anche la ministra Azzolina. La quale, intervenuta al programma Tutti in classe su Radio 1, ha sentenziato: «Oggi la didattica a distanza non può più funzionare. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a Scuola. E capisco bene le loro frustrazione: la Scuola è un diritto costituzionale. Se a me avessero tolto la Scuola non sarei probabilmente qui». C'è voluto un po'. Abbiamo dovuto aspettare che si arrivasse alla ricorrenza del primo anno di Covid ufficializzato dal primo decesso confermato in Cina, per arrivarci.

