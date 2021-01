Scuola Elsa Morante di Firenze: studenti in classe martedì 12 gennaio. Riscaldamento riparato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la beffa, per gli studenti dell'istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana, a Firenze, finalmente il ritorno in classe, previsto per martedì 12 gennaio. Oggi, lunedì 11 gennaio, dopo la didattica a distanza imposta dal Covid, al quale si sono aggiunte le vacanze di Natale, gli studenti della Morante si sono sentiti beffati dal divieto di tornare a Scuola, causa impianto di Riscaldamento guasto Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la beffa, per glidell'istituto superioredi via Chiantigiana, a, finalmente il ritorno in, previsto per12. Oggi, lunedì 11, dopo la didattica a distanza imposta dal Covid, al quale si sono aggiunte le vacanze di Natale, glidellasi sono sentiti beffati dal divieto di tornare a, causa impianto diguasto

FirenzePost : Scuola Elsa Morante di Firenze: studenti in classe martedì 12 gennaio. Riscaldamento riparato - FirenzePost : Scuola superiore: riscaldamento guasto alla Elsa Morante di Firenze. Studenti beffati: ancora a casa - xonedkeviiinx : Ormai sono talmente abituata a farmi chiamare 'el' che quando tornerò a scuola e mi chiameranno 'elsa' sarò cosi??????? - Helliot_Spencer : @Lapomacho Sarà che tu non hai visto le madri che, ancora oggi, portano a scuola bambini poco più grandi di Elsa di… - xonedkeviiinx : Io oggi ho fatto after e domani ho scuola??????? Elsa ma sei scema? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Elsa Scuola superiore: riscaldamento guasto alla Elsa Morante di Firenze. Studenti beffati: ancora a casa Firenze Post Studenti e trasporti, bene il rientro, Nardella: “giornata positiva” Breaking news, Cronaca

Firenze – E’ contento, il sindaco Nardella: “Tutto è andato bene, senza particolari criticità. Dal punto di vista della sicurezza, dell’uso del trasporto pubblico e del traffico è stata una giornata p ...

Scuola Elsa Morante di Firenze: studenti in classe martedì 12 gennaio. Riscaldamento riparato

Dopo la beffa, per gli studenti dell’istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana, a Firenze, finalmente il ritorno in classe, previsto per martedì 12 gennaio. Oggi, lunedì 11 ...

Firenze – E’ contento, il sindaco Nardella: “Tutto è andato bene, senza particolari criticità. Dal punto di vista della sicurezza, dell’uso del trasporto pubblico e del traffico è stata una giornata p ...Dopo la beffa, per gli studenti dell’istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana, a Firenze, finalmente il ritorno in classe, previsto per martedì 12 gennaio. Oggi, lunedì 11 ...