Scuola: De Luca, 'Azzolina eviti di alimentare proteste' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sulla Scuola è chiara la posizione della ministra, ma evitiamo di alimentare da parte del ministero una protesta". Lo ha detto, secondo quanto si riferisce, il presidente della Campania Vincenzo De Luca alla riunione con il governo.

