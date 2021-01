Scuola, Azzolina: “Capisco gli studenti, noi abbiamo fatto il possibile per riaprirla” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Da parte mia non vuole esserci nessuna polemica con nessun presidente di Regione. Ma restano i fatti. Il 23 di dicembre abbiamo stipulato un’intesa con tutte le Regioni, che ci hanno garantito un rientro degli studenti delle scuole superiori al 50%. È partito un lavoro enorme, abbiamo scaglionato gli orari, sono stati messi molti più bus. Credo che ci siano regioni che hanno lavorato molto bene, come la Toscana. Io ho fatto tutto quello che potevo fare, insieme al governo. Adesso sono le Regioni che hanno la possibilità di riaprirle o meno. Ora chiedo ai presidenti di Regione di trattare la scuola come le altre attività produttive, perché i costi della chiusura sono lo stesso altissimi”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta così questa mattina su Radio1, nel corso della trasmissione ‘Tutti in classe’ condotta da Paola Guarnieri. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Da parte mia non vuole esserci nessuna polemica con nessun presidente di Regione. Ma restano i fatti. Il 23 di dicembre abbiamo stipulato un’intesa con tutte le Regioni, che ci hanno garantito un rientro degli studenti delle scuole superiori al 50%. È partito un lavoro enorme, abbiamo scaglionato gli orari, sono stati messi molti più bus. Credo che ci siano regioni che hanno lavorato molto bene, come la Toscana. Io ho fatto tutto quello che potevo fare, insieme al governo. Adesso sono le Regioni che hanno la possibilità di riaprirle o meno. Ora chiedo ai presidenti di Regione di trattare la scuola come le altre attività produttive, perché i costi della chiusura sono lo stesso altissimi”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta così questa mattina su Radio1, nel corso della trasmissione ‘Tutti in classe’ condotta da Paola Guarnieri.

