Scoperto nuovo paziente 1 in Italia, positivo a Covid già a novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scoperto il nuovo paziente 1 per l’Italia. Si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni, alla quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019. Abbandonata quindi l’ipotesi che il primo infetto da coronavirus in Italia fosse un bambino, sempre milanese, ma la cui positività risale a dicembre 2019. La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnostico Italiano. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)il1 per l’. Si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni, alla quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10. Abbandonata quindi l’ipotesi che il primo infetto da coronavirus infosse un bambino, sempre milanese, ma la cui positività risale a dicembre. La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnosticono.

