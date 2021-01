Scoperto il vero paziente 1 italiano: positivo al coronavirus a novembre (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni, alla quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019. Abbandonata quindi l'ipotesi che il primo infetto da ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni, alla quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 102019. Abbandonata quindi l'ipotesi che il primo infetto da ...

ex_smiles : RT @peularis: State scrivendo lo schifo su Tommaso perché un vero amico non l’avrebbe mai sputtanata, ma una vera amica non propone neanche… - JamesToweryes : @BatbelinGianca Non sapevo fossi virologo, ok scusa, hai scoperto il complotto mondiale, fenomeno vero! - globalistIT : - elliotaldstan : Oggi ho scoperto che ci sono anche i complottisti riguardo a questo giro perché apparentemente non è vero che gli s… - onlyxangvl : @ljttlvthings io che la scorsa estate dicevo “si ma non è vero cioe io lo ascolto e sono etero” , io adesso che ho scoperto di essere bi?? -