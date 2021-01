Sciopero scuola, oggi 11 gennaio/ Studenti e Azzolina protestano: "Basta con la Dad" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sciopero scuola 11 gennaio: oggi numerosi Studenti non faranno lezione in Dad, come protesta contro la chiusura degli istituti. La Ministra Azzolina “sarei arrabbiata anche io" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)11numerosinon faranno lezione in Dad, come protesta contro la chiusura degli istituti. La Ministra“sarei arrabbiata anche io"

senselessnic : ma lucia mermaid melody l’ha capito che lo sciopero è per ritardare l’apertura delle scuole visto che non ci sono m… - paola_valori : RT @DinamoPress: Tempo scaduto! Gli e le #studenti romane entrano in sciopero nel giorno delle finte riaperture #StudentStrike https://t.co… - Tiburnoofficial : Monterotondo – Scuola, gli studenti del Catullo scendono in piazza Abbiamo aderito allo sciopero - ABRUZZOLIVETV : #coronavirus . #Scuola. Anche in #abruzzo è '#sciopero' contro la #didatticaadistanza #cronaca - marixharry : ah ma voi state a scuola... rip io sciopero fino a mercoledì volo -