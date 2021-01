SCIOPERO SCUOLA, OGGI 11 GENNAIO/ Studenti “disertiamo Dad”: protesta anche Azzolina (Di lunedì 11 gennaio 2021) SCIOPERO SCUOLA 11 GENNAIO: OGGI numerosi Studenti non faranno lezione in Dad, come protesta contro la chiusura degli istituti. La Ministra Azzolina “sarei arrabbiata anche io" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)11numerosinon faranno lezione in Dad, comecontro la chiusura degli istituti. La Ministra“sarei arrabbiataio"

SonoMagoMerlino : la vostra scuola ha fatto sciopero o state svolgendo le lezioni normalmente? - AnsaAbruzzo : Scuola, in Abruzzo superiori in aula al 50%,è sciopero digitale - indiesuh : io: partecipo allo sciopero per poter avere una scuola in presenza sicura ecc sempre io: non voglio minimamente tornare a scuola - Notiziedi_it : Scuola, licei in protesta “per un rientro sicuro”: oggi sit in in piazza e sciopero della didattica a distanza - repubblica : Sciopero della scuola, la protesta tra piazze e pc spenti [di Ilaria Venturi] [aggiornamento delle 10:36] -