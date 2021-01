Sci alpino, quanti soldi hanno guadagnato gli italiani? Prize Money Ranking: Bassino e Goggia sul podio della classifica dei premi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Marta Bassino e Sofia Goggia scalano la Prize Money Standing, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali. Le due azzurre sono infatti salite al secondo e al terzo posto della speciale graduatoria che prende in considerazione tutti i premi in denaro raccolti in base ai risultati ottenuti durante la stagione agonistica attualmente in coso. Dopo le prime 13 gare, sulle 32 in programma, la piemontese è seconda e ha messo da parte 124.735 franchi svizzeri (circa 115.201 euro), grazie soprattutto alle due vittorie in gigante e al secondo posto nel superG di St. Anton. La bergamasca è invece terza con 120.550 franchi svizzeri (circa 111.336 euro sul suo conto corrente), frutto in particolar modo delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Martae Sofiascalano laStanding, ladeistilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali. Le due azzurre sono infatti salite al secondo e al terzo postospeciale graduatoria che prende in considerazione tutti iin denaro raccolti in base ai risultati ottenuti durante la stagione agonistica attualmente in coso. Dopo le prime 13 gare, sulle 32 in programma, la piemontese è seconda e ha messo da parte 124.735 franchi svizzeri (circa 115.201 euro), grazie soprattutto alle due vittorie in gigante e al secondo posto nel superG di St. Anton. La bergamasca è invece terza con 120.550 franchi svizzeri (circa 111.336 euro sul suo conto corrente), frutto in particolar modo delle ...

