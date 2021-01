Sci alpino, Kitzbuehel sostituisce Wengen! Programma, orari, tv. Il calendario di 2 settimane di gare! (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ufficializzato il nuovo Programma della Coppa del Mondo di sci alpino: cancellate le gare di Wengen, già nel prossimo fine settimana si gareggerà a Kitzbuehel, in modo da recuperare lo slalom e disputare anche quello che era in Programma la domenica seguente. Varia infine anche il Programma previsto per quello che ora diventa il secondo weekend a Kitzbuehel: verrà recuperata una delle due discese in Programma a Wengen, che in pratica prenderà il posto dello slalom speciale, anticipato di una settimana. Non calendarizzata ancora l’altra discesa saltata a Wengen. Ricapitolando, sabato 16 e domenica 17 si terranno due slalom, mentre la settimana successiva, dopo le tre prove cronometrate della discesa, previste tra martedì 19 e giovedì 21, ecco che si terranno due discese ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ufficializzato il nuovodella Coppa del Mondo di sci: cancellate le gare di Wengen, già nel prossimo fine settimana si gareggerà a, in modo da recuperare lo slalom e disputare anche quello che era inla domenica seguente. Varia infine anche ilprevisto per quello che ora diventa il secondo weekend a: verrà recuperata una delle due discese ina Wengen, che in pratica prenderà il posto dello slalom speciale, anticipato di una settimana. Non calendarizzata ancora l’altra discesa saltata a Wengen. Ricapitolando, sabato 16 e domenica 17 si terranno due slalom, mentre la settimana successiva, dopo le tre prove cronometrate della discesa, previste tra martedì 19 e giovedì 21, ecco che si terranno due discese ...

