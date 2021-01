Sci alpino, Coppa del Mondo uomini: Alexis Pinturault prova la fuga, ma Kilde è sempre costante (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da sfida a quattro a sfida a due? Ogni settimana probabilmente cambierà la proiezione sul possibile esito finale della lotta per la Coppa generale, al maschile. Mentre al femminile ci sono più certezze. Resta la sensazione che questo posso e debba essere l’anno giusto per Alexis Pinturault, un fuoriclasse assoluto sia chiaro, ma anche unico atleta della storia ad aver conquistato 34 gare nel circuito maggiore senza però essersi portato a caso la sfera di cristallo. Quasi un paradosso. Certo, una considerazione va fatta: nessuno dei principali protagonisti al maschile riesce a essere dominante in più di una specialità. Senza combinate, anche Pinturault ha meno certezze, ma a differenza dello scorso anno sembra in grado di sfruttare di più le occasioni. Kristoffersen sta clamorosamente fallendo l’occasione, proprio ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da sfida a quattro a sfida a due? Ogni settimana probabilmente cambierà la proiezione sul possibile esito finale della lotta per lagenerale, al maschile. Mentre al femminile ci sono più certezze. Resta la sensazione che questo posso e debba essere l’anno giusto per, un fuoriclasse assoluto sia chiaro, ma anche unico atleta della storia ad aver conquistato 34 gare nel circuito maggiore senza però essersi portato a caso la sfera di cristallo. Quasi un paradosso. Certo, una considerazione va fatta: nessuno dei principali protagonisti al maschile riesce a essere dominante in più di una specialità. Senza combinate, ancheha meno certezze, ma a differenza dello scorso anno sembra in grado di sfruttare di più le occasioni. Kristoffersen sta clamorosamente fallendo l’occasione, proprio ...

