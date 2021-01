Schwarzenegger | “Trump un fallito | il peggior presidente della storia”

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Da immigrato in questo Paese, vorrei dire due parole ai miei concittadini americani e a tutto il mondo su quello che è successo in questi giorni”. Inizia così il videomessaggio di Arnold, diffuso sui suoi canali social, con cui accusa Donalddi “aver cercato un colpo di Stato ingannando le persone con le sue bugie”. Per l’ex governatoreCalifornia, l’attacco a Capitol Hill ha minato i principi su cui si fonda la democrazia degli Stati Uniti e ha paragonato il movimento di estrema destra dei Proud Boys ai nazisti. “So che c’è una paura diffusa in questo Paese. E dobbiamo stare attenti alle conseguenze dell’egoismo e del cinismo – ha detto – perché tutto inizia con bugie e intolleranza”. Poi il riferimento aluscente: “È un, verrà ricordato come il ...