Schwarzenegger e l’assalto al Congresso: “Come la Germania nazista” (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attore ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, paragona l’assalto al Congresso alla Germania nazista e definisce Donald Trump un “leader fallito”. In un video, pubblicato sui suoi account social, dice: “Passerà alla storia Come il peggiore presidente. La cosa buona è che sarà presto irrilevante Come i suoi vecchi tweet”. “Mercoledì è stata la Notte dei Cristalli negli Stati Uniti”, afferma Schwarzenegger rivelando alcuni dettagli “dolorosi” sul suo passato. Suo padre, aveva raccontato in precedenza, era entrato a far parte del partito nazista. Ora rivela: “Tornava a casa ubriaco una o due sere alla settimana e urlava contro di noi, e ci colpiva, spaventava mia madre. Non l’ho mai ritenuto interamente responsabile ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attore ed ex governatore della California, Arnold, paragonaalallae definisce Donald Trump un “leader fallito”. In un video, pubblicato sui suoi account social, dice: “Passerà alla storiail peggiore presidente. La cosa buona è che sarà presto irrilevantei suoi vecchi tweet”. “Mercoledì è stata la Notte dei Cristalli negli Stati Uniti”, affermarivelando alcuni dettagli “dolorosi” sul suo passato. Suo padre, aveva raccontato in precedenza, era entrato a far parte del partito. Ora rivela: “Tornava a casa ubriaco una o due sere alla settimana e urlava contro di noi, e ci colpiva, spaventava mia madre. Non l’ho mai ritenuto interamente responsabile ...

repubblica : Schwarzenegger sfodera la spada di Conan contro Trump: 'L'assalto al Congresso è stata la notte dei cristalli dell'… - ilfoglio_it : In un video Schwarzenegger condanna l'assalto al Congresso. Ricorda la sua infanzia nell’Austria post nazista e cit… - LaStampa : In un video messaggio su Twitter l’attore ed ex governatore della California tuona: «Trump sarà ricordato come il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Schwarzenegger l’assalto Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie