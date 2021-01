Savona | Rifondazione | dimissioni Ferraro e nuovo Comitato direttivo provinciale

rifondazionesv : Ferraro lascia la Segreteria del PRC: «Ma il mio impegno continua» – Rifondazione Comunista – Savona -

Ultime Notizie dalla rete : Savona Rifondazione

AlbengaCorsara News

Savona | Dopo sei anni al timone di Rifondazione Comunista "in un periodo non certamente facile per le organizzazioni politiche e i partiti della sinistra di ...Dopo sei anni al timone di Rifondazione Comunista, in un periodo non certamente facile per le organizzazioni politiche e i partiti della sinistra di alternativa, Fabrizio Ferraro lascia la Segreteria ...