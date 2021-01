Saturimetro gratis in farmacia: chi ne ha diritto e come funziona (Di lunedì 11 gennaio 2021) Indispensabile per monitorare importanti parametri in tempo di coronavirus, il Saturimetro sarà distribuito gratis in farmacia a partire da oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Saranno 30mila gli strumenti a disposizione dei pazienti e saranno disponibili in 1.200 farmacie sparse su tutto il territorio italiano. L’iniziativa, sostenuta da Federfarma, prevede la distribuzione gratuita di saturimetri ai cittadini con patologie respiratorie o ai nuclei familiari con un membro affetto da tali malattie. Leggi anche >> Vaccino anti covid, la Campania ha già finito le dosi disponibili e ora deve fermare la campagna Saturimetro gratis in farmacia: la distribuzione, al via oggi, si compirà nell’arco di 1-2 mesi Il progetto – è Skytg24 a riferire le parole di Luca Richeldi, presidente della ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Indispensabile per monitorare importanti parametri in tempo di coronavirus, ilsarà distribuitoina partire da oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Saranno 30mila gli strumenti a disposizione dei pazienti e saranno disponibili in 1.200 farmacie sparse su tutto il territorio italiano. L’iniziativa, sostenuta da Federfarma, prevede la distribuzione gratuita di saturimetri ai cittadini con patologie respiratorie o ai nuclei familiari con un membro affetto da tali malattie. Leggi anche >> Vaccino anti covid, la Campania ha già finito le dosi disponibili e ora deve fermare la campagnain: la distribuzione, al via oggi, si compirà nell’arco di 1-2 mesi Il progetto – è Skytg24 a riferire le parole di Luca Richeldi, presidente della ...

tifosipalermoit : La battaglia contro il Covid. Trentamila saturimetri gratis in farmacia per chi ha patologie respiratorie. Spetta p… - Bukaniere : @annalisa1974 Comunque posso farti consigliare una strategia di risposta efficientissima che usa la mia cara amica… - infoitinterno : Saturimetro gratis in farmacia: chi può richiederlo e perché è importante - moneypuntoit : ?? Saturimetro gratis in farmacia: ecco per chi e perché il test è importante ?? - erbanotizie : Albese, dal Comune un saturimetro gratis per gli over 75 -