Sassuolo, Berardi infortunato: dal mercato due nomi per sostituirlo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Sassuolo aspetta di capire quando rientrerà Domenico Berardi ma nel frattempo guarda al mercato alla ricerca di sostituti L'infortunio di Domenico Berardi potrebbe spingere il Sassuolo ad andare sul mercato alla ricerca di un sostituto. E' lo scenario dipinto da Corriere dello Sport. Il primo nome sulla lista è quello di Filippo Falco, trequartista del Lecce con una clausola rescissoria da 1,5 milioni di euro. In alternativa c'è Nemanja Radonjic del Marsiglia.

