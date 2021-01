Sassari | grave infortunio per Devecchi | rottura del crociato

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Bruttoper Giacomo. La guardia-ala piccola della Dinamo, che si è infortunato durante gara-5 in Champions League di basket, ha riportato ladel legamentodel ginocchio sinistro. Questo il responso della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il giocatore. Nel comunicato ufficiale il club allenato da Pozzecco aggiunge: “A Jack, bandiera di questo club e protagonista di tante sfide, i migliori auguri di una pronta guarigione con la speranza di ritrovare presto in campo il nostro capitano”. SportFace.

sportface2016 : #DinamoSassari, grave infortunio per #Devecchi: rottura del crociato -

Ultime Notizie dalla rete : Sassari grave

La Nuova Sardegna

Brutto infortunio per Giacomo Devecchi. La guardia-ala piccola della Dinamo Sassari, che si è infortunato durante gara-5 in Champions League di basket, ha riportato la rottura del legamento crociato d ...Vittoria per la Dinamo Sassari nell'ultimo turno di campionato in casa contro Cantù; per la squadra sassarese si tratta della quarta ...