Sarri, presidente Empoli: "L'ho sentito carico. Se tornerebbe al Napoli? Non lo so"

"Sarri? L'ho sentito un paio di volte, ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L'ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare". Lo ha detto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, intervenuto a Radio Punto Nuovo. "Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto – ha aggiunto il numero uno del club toscano – tornerebbe al Napoli Sarri? Non lo so. Gattuso, però, mi piace molto come persona. Ha dei valori e li esterna e li comunica molto bene", ha concluso Corsi.

