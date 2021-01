Sant’Egidio: per senza fissa dimora edifici dismessi e hotel (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Chiediamo l’apertura immediata di edifici pubblici e alberghi attualmente chiusi per il Covid-19 che siano in grado di accogliere le persone senza dimora presenti nelle strade di Roma”. Questo l’appello-proposta lanciato dalla Comunita’ di Sant’Egidio alle istituzioni locali e agli albergatori. Sono 3 mila le persone che nella Capitale passano la notte in strada, e da novembre a oggi hanno perso la vita 9 clochard “a causa dell’emergenza freddo e dell’isolamento creato dalla pandemia”. “Il nostro appello ha ricevuto una grande risposta solidale da parte dei cittadini, che hanno iniziato a donare indumenti e coperte per sostenere le persone senza dimora. Attendiamo pero’ ancora una risposta dalle istituzioni”, ha detto Roberto Zuccolini, portavoce della Comunita’ di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Chiediamo l’apertura immediata dipubblici e alberghi attualmente chiusi per il Covid-19 che siano in grado di accogliere le personepresenti nelle strade di Roma”. Questo l’appello-proposta lanciato dalla Comunita’ dialle istituzioni locali e agli albergatori. Sono 3 mila le persone che nella Capitale passano la notte in strada, e da novembre a oggi hanno perso la vita 9 clochard “a causa dell’emergenza freddo e dell’isolamento creato dalla pandemia”. “Il nostro appello ha ricevuto una grande risposta solidale da parte dei cittadini, che hanno iniziato a donare indumenti e coperte per sostenere le persone. Attendiamo pero’ ancora una risposta dalle istituzioni”, ha detto Roberto Zuccolini, portavoce della Comunita’ di ...

