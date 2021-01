Sanremo 2021, Bugo: «Ecco perché torno al Festival dopo la lite con Morgan» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cristian Bugatti, meglio noto al pubblico come Bugo, torna al Festival di Sanremo 2021. Tra le 26 canzoni in gara c’è anche la sua “E invece sì”, che ha conquistato il direttore artistico Amadeus. L’artista lombardo ha concesso un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha spiegato da dove nasce la decisione di recarsi all’Ariston dopo la spiacevole uscita di scena dello scorso anno. Tutti ricorderete il duetto andato male con Morgan con tanto di clamorosa eliminazione. leggi anche l’articolo —> Amadeus contro Morgan: «Quante bugie! Mi ha mandato insulti in privato che…» Bugo Sanremo 2021: «Ecco perché torno al Festival dopo la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cristian Bugatti, meglio noto al pubblico come, torna aldi. Tra le 26 canzoni in gara c’è anche la sua “E invece sì”, che ha conquistato il direttore artistico Amadeus. L’artista lombardo ha concesso un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha spiegato da dove nasce la decisione di recarsi all’Aristonla spiacevole uscita di scena dello scorso anno. Tutti ricorderete il duetto andato male concon tanto di clamorosa eliminazione. leggi anche l’articolo —> Amadeus contro: «Quante bugie! Mi ha mandato insulti in privato che…»: «alla ...

