Salvini sulla riapertura degli stadi: «San Siro potrebbe accogliere 10mila persone distanziate»

Matteo Salvini ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio e anche della riapertura dei cinema e dei teatri Alla grande macchina dello sport manca la vera linfa vitale: i tifosi. Non sono solo il motore economico, ma anche motivazione e sostegno. Nel calcio, soprattutto, sono la parte più bella dei 90 minuti. A tal proposito, la questione degli impianti è sempre più discussa: «Prima gli stadi torneranno a ospitare pubblico – ha dichiarato Matteo Salvini – meglio è». L'esponente della Lega – ospite de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento – ha poi aggiunto: «Vale anche per i cinema, i teatri, le palestre: la vita a distanza puo' essere tale nell'emergenza ma non è vita. San Siro può contenere 70 mila persone, dieci mila potrebbero ...

