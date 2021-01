Salvini segue Trump e si iscrive a Parler, ma il social sovranista è offline da oggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una notizia a dir poco singolare quella che riguarda Salvini, considerando che in questi giorni il leader della Lega aveva deciso di iscriversi a Parler come fatto da Trump, essendo etichettato come social sovranista senza particolari filtri. Avevamo già parlato della decisione del presidente uscente degli Stati Uniti durante lo scorso fine settimana, in seguito al ban di Twitter, ma oggi 11 gennaio occorre prendere atto del suo status “offline”. L’azione dei colossi tech, infatti, ha avuto conseguenze dirette già questo lunedì sulla piattaforma. Salvini imita Trump iscrivendosi al social Parler: piattaforma offline da ... Leggi su bufale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una notizia a dir poco singolare quella che riguarda, considerando che in questi giorni il leader della Lega aveva deciso dirsi acome fatto da, essendo etichettato comesenza particolari filtri. Avevamo già parlato della decisione del presidente uscente degli Stati Uniti durante lo scorso fine settimana, in seguito al ban di Twitter, ma11 gennaio occorre prendere atto del suo status “”. L’azione dei colossi tech, infatti, ha avuto connze dirette già questo lunedì sulla piattaforma.imitandosi al: piattaformada ...

Gattonaccio2 : #tagada paola tommasi ha partecipato alla campagna elettorale del 2016 di trump,quindi ha la testa orientata a quel… - Ellebald : RT @Critomsilv: Caro @GiuseppeConteIT io non conto nulla enessuno mi segue,ma l'enorme soddisfazione di ridicolizzare in #Parlamento quella… - MariolinaNorma : RT @Critomsilv: Caro @GiuseppeConteIT io non conto nulla enessuno mi segue,ma l'enorme soddisfazione di ridicolizzare in #Parlamento quella… - Dofe_GODF : RT @opificioprugna: Salvini segue il Milan e questo perde, inneggia a Trump e non lo votano, scende su Parler e questo va in blocco. Ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini segue Salvini segue Trump e si iscrive a Parler, ma il social sovranista è offline da oggi Bufale.net Salvini si iscrive a Parler, il social dei Trumpiani. Poi la notizia shock

In seguito ai fatti di Washington Matteo Salvini ha deciso di iscriversi a Parler, la piattaforma social dei seguaci di Trump ...

Matteo Salvini approda su Parler. Cos'è e perché se ne parla

Perché Parler rischia la cancellazione dal web. A proposito di Parler, i colossi Google, Apple e Amazon hanno rimosso l’app dai propri server: ora il social rischia di sparire e in effetti, al momento ...

In seguito ai fatti di Washington Matteo Salvini ha deciso di iscriversi a Parler, la piattaforma social dei seguaci di Trump ...Perché Parler rischia la cancellazione dal web. A proposito di Parler, i colossi Google, Apple e Amazon hanno rimosso l’app dai propri server: ora il social rischia di sparire e in effetti, al momento ...