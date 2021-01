Salvini e Trump su Parler. Ma il social viene sospeso: cos'era e come funzionava (Di lunedì 11 gennaio 2021) Novella Toloni Il leader della Lega ha pubblicato il suo primo messaggio sul nuovo social network sovranista che però è già stato bannato dai server di mezzo mondo Dopo il boom di adesioni la sospensione. Parler, il social network statunitense che sta conquistando i seguaci del presidente americano Donald Trump e della destra di tutto il mondo, è già costretto a una battuta d'arresto. Amazon, Apple e Google gli hanno dichiarato "guerra" rimuovendolo dagli store delle applicazioni scaricabili e il server sul quale operava è già stato disattivato, rendendo di fatto inaccessibile la piattaforma agli utenti. Il boicottaggio è scaturito in seguito al violento assalto di Capitol Hill avvenuto nei giorni scorsi che, secondo le accuse, sarebbe stato coordinato proprio attraverso Parler, dove ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Novella Toloni Il leader della Lega ha pubblicato il suo primo messaggio sul nuovonetwork sovranista che però è già stato bannato dai server di mezzo mondo Dopo il boom di adesioni la sospensione., ilnetwork statunitense che sta conquistando i seguaci del presidente americano Donalde della destra di tutto il mondo, è già costretto a una battuta d'arresto. Amazon, Apple e Google gli hanno dichiarato "guerra" rimuovendolo dagli store delle applicazioni scaricabili e il server sul quale operava è già stato disattivato, rendendo di fatto inaccessibile la piattaforma agli utenti. Il boicottaggio è scaturito in seguito al violento assalto di Capitol Hill avvenuto nei giorni scorsi che, secondo le accuse, sarebbe stato coordinato proprio attraverso, dove ...

matteosalvinimi : #Salvini: Twitter è un’azienda privata, ma ha una funzione pubblica. Imbavaglia Trump? Ne ha parlato anche Enrico L… - matteosalvinimi : #Salvini: Le immagini dell’assalto al parlamento rischiano di vanificare un bilancio positivo di Trump in tema di e… - matteosalvinimi : #Salvini: Gli assalti non sono mai una soluzione, in USA ci sono state scene vergognose. Da condannare. Punto. Ma è… - MikyTarricone : @teovit @dorinileonardo Mah, sarei stato più duro. Infatti si parla più della puttanata di Salvini che della reazio… - ferrari_roby : Quindi Salvini è iscritto a Parler, il social fascistoide americano, che è stato scaricato anche da Amazon. Parler… -