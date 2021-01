Salvatore morto a 19 anni insieme alla madre, lutto alla Facoltà di Giurisprudenza della Federico II (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Il diciannovenne Salvatore Raimondi, deceduto insieme alla mamma dopo un tragico incidente stradale nel potentino, era studente di Giurisprudenza all’università Federico II di Napoli. E ora arrivano le manifestazioni di cordoglio delle rappresentanze studentesche e del Dipartimento di Legge federiciano. Salvatore Raimondi, 19 anni, matricola alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli è morto agli inizi di gennaio insieme alla madre, Pompea Allegretti, 58 anni, a seguito di un drammatico incidente sulla tratta Potenza-Melfi (Tangenziale ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Il diciannovenneRaimondi, decedutomamma dopo un tragico incidente stradale nel potentino, era studente diall’universitàII di Napoli. E ora arrivano le manifestazioni di cordoglio delle rappresentanze studentesche e del Dipartimento di Legge federiciano.Raimondi, 19, matricoladidell’UniversitàII di Napoli èagli inizi di gennaio, Pompea Allegretti, 58, a seguito di un drammatico incidente sulla tratta Potenza-Melfi (Tangenziale ...

