Salerno, cade un albero nei pressi del Teatro Verdi (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Tecnici ed operai comunali con i dipendenti di Salerno Pulita di sono messi al lavoro alle prime ore di questa mattina per rimuovere un grosso albero che è caduto nei pressi del Teatro Municipale Giuseppe Verdi, in via D’Agostino, la traversa che separa il massimo cittadino dalla Villa Comunale. Un passaggio che, in tempi normali, è attraversato da centinaia di persone al giorno. Il cedimento è presumibilmente avvenuto nel corso della notte e non ha provocato danni a persone o a vetture. Anche nella giornata di ieri, nel quartiere di Torrione, si sono verificate altre due cadute di alberi. Probabilmente l’incessante pioggia di questi giorni ha avuto un ruolo nel determinare la caduta degli alberi. Almeno questa è stata la spiegazione fornita dall’amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Tecnici ed operai comunali con i dipendenti diPulita di sono messi al lavoro alle prime ore di questa mattina per rimuovere un grossoche è caduto neidelMunicipale Giuseppe, in via D’Agostino, la traversa che separa il massimo cittadino dalla Villa Comunale. Un passaggio che, in tempi normali, è attraversato da centinaia di persone al giorno. Il cedimento è presumibilmente avvenuto nel corso della notte e non ha provocato danni a persone o a vetture. Anche nella giornata di ieri, nel quartiere di Torrione, si sono verificate altre due cadute di alberi. Probabilmente l’incessante pioggia di questi giorni ha avuto un ruolo nel determinare la caduta degli alberi. Almeno questa è stata la spiegazione fornita dall’amministrazione ...

salernotoday : Raffiche di vento a Salerno, cade un albero in via Nizza: sfiorata un'auto - salernonotizie : Maltempo e incuria, Salerno in ginocchio: cade albero, tragedia sfiorata a Torrione - salernotoday : Maltempo e danni: cade un grosso arbusto a Torrione, l'ira dei consiglieri d'opposizione -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno cade Raffiche di vento a Salerno, cade un albero in via Nizza: sfiorata un'auto SalernoToday Salerno: cadono altri due alberi, paura e proteste nel quartiere

Le cause saranno anche legate a eventi straordinari ma quanto accade agli alberi cittadini, ed in particolare a quelli del quartiere Torrione, si avvicina sempre più ...

Altri due alberi caduti a Torrione: paura e proteste tra i residenti

Altri due alberi caduti a Torrione: paura e proteste tra i residenti. A determinare la caduta sarebbero stati eventi straordinari ...

Le cause saranno anche legate a eventi straordinari ma quanto accade agli alberi cittadini, ed in particolare a quelli del quartiere Torrione, si avvicina sempre più ...Altri due alberi caduti a Torrione: paura e proteste tra i residenti. A determinare la caduta sarebbero stati eventi straordinari ...