Saldi, ora ci dicono pure dove fare shopping. D’Amato: “Evitate resse. Fate acquisti sotto casa” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Saldi, ora ci dicono pure dove fare shopping. D’Amato (Lazio): «Evitate resse. Fate acquisti sotto casa». Passi la raccomandazione prudenziale. Va bene il richiamo al rispetto di restrizioni e accortezze da osservare in periodo di emergenza sanitaria. Ma l’appello lanciato poco fa dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, più che come un monito, suona come un diktat, che genera confusione e disorientamento. Saldi, D’Amato (Lazio): “Evitate resse nei centri commerciali” Dunque, dopo il Natale in solitudine, il Covid, e la paura dell’epidemia che ha ingenerato, finisce per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021), ora ci(Lazio): «». Passi la raccomandazione prudenziale. Va bene il richiamo al rispetto di restrizioni e accortezze da osservare in periodo di emergenza sanitaria. Ma l’appello lanciato poco fa dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, più che come un monito, suona come un diktat, che genera confusione e disorientamento.(Lazio): “nei centri commerciali” Dunque, dopo il Natale in solitudine, il Covid, e la paura dell’epidemia che ha ingenerato, finisce per ...

SecolodItalia1 : Saldi, ora ci dicono pure dove fare shopping. D’Amato: “Evitate resse. Fate acquisti sotto casa”… - Luca_Damiani : RT @MarcoNoel19: Iniziano i saldi e non vedo l'ora di spendere due parole per dirvi il cazzo che me ne frega. - Shoken70588183 : RT @MarcoNoel19: Iniziano i saldi e non vedo l'ora di spendere due parole per dirvi il cazzo che me ne frega. - FuoriDaiGiochi : RT @MarcoNoel19: Iniziano i saldi e non vedo l'ora di spendere due parole per dirvi il cazzo che me ne frega. - xcitizenerased : Ho scoperto le gioie dei saldi di zalando e ora non riesco più a smettere HELP -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi ora I pantaloni Mango da comprare ora ai saldi Inverno 2021 sono gli alleati di ogni look che verrà elle.com Regione Campania: via ai saldi invernali

Da oggi la Regione Campania è finalmente zona gialla, almeno fino al 15 gennaio. Bar e ristoranti potranno permettere l’ingresso ai loro clienti; sarà difatti possibile il consumo ai tavoli fino alle ...

Smartwatch a 31€: saldi Amazon di inizio 2021

Uno smartwatch bello e potente, che adesso puoi avere a 31€ in super sconto su Amazon, grazie ai saldi 2021: la promozione è a tempo.

Da oggi la Regione Campania è finalmente zona gialla, almeno fino al 15 gennaio. Bar e ristoranti potranno permettere l’ingresso ai loro clienti; sarà difatti possibile il consumo ai tavoli fino alle ...Uno smartwatch bello e potente, che adesso puoi avere a 31€ in super sconto su Amazon, grazie ai saldi 2021: la promozione è a tempo.