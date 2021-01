Rumors su Riccardo Monti per la corsa a Palazzo San Giacomo | “Chi ama Napoli deve impegnarsi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il centrodestra napoletano cerca ancora il suo candidato sindaco per laSan. In vista delle imminenti elezioni amministrative. Sul tavolo dei papabili c’è su tutti il magistrato anticamorra Catello Maresca, apprezzato dai più per il suo lavoro di tutore dello Stato nella battaglia conto la malavita organizzata. Ma tra i nomi che si aggirano negli anfratti della destra partenopea c’è anche quello del manager, Presidente di Triboo Spa e dell’Interporto Sud Europa. Una figura che potrebbe di certo andar bene anche all’attuale leader del Carroccio, Matteo Salvini, che in tempi non sospetti aveva spiegato, nel corso di una trasmissione su Radio Crc, come per la guida diserviva un “un manager” ...