Rovella Juventus, ci siamo! Visite mediche in corso al J Medical

Rovella Juventus – La Juventus piazza un altro grande colpo in prospettiva. Dopo aver messo gli occhi su Nicolò Rovella, Fabio Paratici ha superato la concorrenza dell'Inter. Il centrocampista classe era in scadenza di contratto col Genoa a giugno ma Paratici ha preferito anticipare il colpo per evitare beffe finali. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Goal.com e ilBianconero.com, in questo momento si trova al J Medical per sostenere le Visite mediche in bianconero. Percorso inverso per Portanova che andrà al Genoa.

Rovella Juventus, le cifre dell'affare

Colpo bianconero, Rovella sarà della Juventus. Ecco tutte le cifre dell'affare. La valutazione sarà di 10 milioni di ...

