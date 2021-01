Rottura tendine d'Achille per Witsel: il Dortmund trema, Europei a rischio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rottura del tendine d'Achille per Axel Witsel e stagione a rischio. Lo ha annunciato il Borussia Dortmund. Il centrocampista belga aveva abbandonato dopo 30' la gara vinta sabato sul campo del Lipsia ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)deld'per Axele stagione a. Lo ha annunciato il Borussia. Il centrocampista belga aveva abbandonato dopo 30' la gara vinta sabato sul campo del Lipsia ...

apetrazzuolo : BORUSSIA DORTMUND - Stagione finita per Axel Witsel, ha riportato la rottura del tendine d’Achille - calciomercatoit : ??Grave infortunio per #Witsel, che ha riportato la rottura del tendine d'Achille nel match contro il #Lipsia?? - sportface2016 : #BorussiaDortmund Confermata la gravità dell'infortunio di #Witsel - Gio_Dusi : ?? Il peggio si temeva, il peggio si è verificato. Nella sfida contro il Lipsia Axel #Witsel ha rimediato la rottura… - davideazzali : Io prego per la rottura di qualcosa di grave per Ibrahimovic, voglio che torni e parta un tendine. @RafaeLeao7 SEI… -

Ultime Notizie dalla rete : Rottura tendine Grave infortunio per Witsel: rottura del tendine d'Achille, stagione finita Goal.com Rottura tendine d’Achille per Witsel: il Dortmund trema, Europei a rischio

Rottura del tendine d’Achille per Axel Witsel e stagione a rischio. Lo ha annunciato il Borussia Dortmund. Il centrocampista belga aveva abbandonato dopo 30’ la gara vinta sabato sul campo del Lipsia ...

DORTMUND, STAGIONE FINITA PER WITSEL

Stagione finita per Axel Witsel, che ha riportato un grave infortunio nella sfida contro il Lipsia. Come confermato dal Borussia Dortmund, il centrocampista ...

Rottura del tendine d’Achille per Axel Witsel e stagione a rischio. Lo ha annunciato il Borussia Dortmund. Il centrocampista belga aveva abbandonato dopo 30’ la gara vinta sabato sul campo del Lipsia ...Stagione finita per Axel Witsel, che ha riportato un grave infortunio nella sfida contro il Lipsia. Come confermato dal Borussia Dortmund, il centrocampista ...