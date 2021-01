Rivolte Capitol Hill: la condanna di Melania Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) A quasi una settimana dalle Rivolte a Capitol Hill la first lady Melania Trump rompe il silenzio. Melania ha affermato di essere delusa e scoraggiata dalle immagini sconvolgenti provenienti da Washington DC. Ha inoltre sottolineato che è imperativo che il Paese guarisca in modo civile dopo la rivolta. Rivolte a Capitol Hill: cosa ha detto Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) A quasi una settimana dallela first ladyrompe il silenzio.ha affermato di essere delusa e scoraggiata dalle immagini sconvolgenti provenienti da Washington DC. Ha inoltre sottolineato che è imperativo che il Paese guarisca in modo civile dopo la rivolta.: cosa ha detto

