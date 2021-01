Ritorno in classe, Fratelli d’Italia: “Troppo facile scaricare sulle Regioni la responsabilità della mancata apertura” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il Ministro Azzolina ha finalmente capito che la DAD non può sostituire le lezioni in presenza ma ha fatto ben poco per rendere questo fattibile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il Ministro Azzolina ha finalmente capito che la DAD non può sostituire le lezioni in presenza ma ha fatto ben poco per rendere questo fattibile". L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno in classe, Fratelli d’Italia: “Troppo facile scaricare sulle Regioni la responsabilità della mancata apertu… - susilivigni : @storie_italiane VACCINI A SCUOLA: se si vuole consentire agli studenti e agli insegnanti di riprendere la scuola i… - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: #Scuola e #Covid Proseguono le proteste di studenti e professori per il ritorno in classe di tutti. Sulla #DAD, la didattica… - TataRosiePosie : A novembre e dicembre era sicura la scuola? Uhm, non ho visto manifestazioni per tornare in classe e non fare la… - umbertoliuzzo : RT @orizzontescuola: Mobilitazioni da nord a sud per chiedere il ritorno in classe -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE Ritorno a scuola, ma non per tutti: proteste e sit in

Ritorno a scuola, ma solo in tre regioni: Abruzzo, Toscana e Val d'Aosta. Nelle altre, nonostante la decisione dei governo, si rientra il classe tra il 18 gennaio e febbraio. Proteste e iniziative in ...

A Catanzaro si ritorna a scuola tra dubbi e timori

Gli studenti delle medie e delle elementari sono rientrati in classe dopo la decisione del Tar che ha sospeso l’ordinanza regionale, i genitori: «Siamo un po’ al buio, perché noi non abbiamo i dati ch ...

Ritorno a scuola, ma solo in tre regioni: Abruzzo, Toscana e Val d'Aosta. Nelle altre, nonostante la decisione dei governo, si rientra il classe tra il 18 gennaio e febbraio. Proteste e iniziative in ...Gli studenti delle medie e delle elementari sono rientrati in classe dopo la decisione del Tar che ha sospeso l’ordinanza regionale, i genitori: «Siamo un po’ al buio, perché noi non abbiamo i dati ch ...